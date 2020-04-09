В эксклюзивном интервью NEWS.ru директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко рассказал, насколько российская IT-индустрия и Рунет оказались готовы к преодолению последствий распространения коронавируса и как конкурс «Цифровой прорыв» поддержит IT-отрасль в период максимальной нагрузки.

Эпидемия COVID-19 вносит свои коррективы и в Интернет, и в поведение пользователей Сети. Нынешняя ситуация для Всемирной паутины — большой вызов, и основная задача сейчас — правильно выстроить баланс. Офлайн практически полностью перетёк в онлайн, и пока неясно, вернётся ли всё на круги своя или нас ждёт новая цифровая эра. Об этом и многом другом сообщил Плуготаренко.

NEWS.ru

— Сергей Александрович, какие основные направления в Интернете и IT-сфере для вас сейчас являются приоритетными? Как вы считаете, какие изменения произойдут с Рунетом во время пандемии коронавируса?

— За 26 лет Рунет пережил многое, но то, что происходит сейчас, — большой вызов для интернет-индустрии. В эти дни мы в РАЭК активно участвуем и координируем инициативы, связанные с последними событиями вокруг COVID-19, и следим за их влиянием на цифровые сервисы, работу интернет-игроков, модификацию онлайн-сервисов.

Мы наблюдаем рост числа и качества цифровых сервисов, направленных на нормализацию жизни тех, кто сегодня ограничен в офлайне, кто лишён привычного рода деятельности офлайн-коммуникаций.

Данная ситуация напомнила нам всем ещё раз, что в России есть большое количество собственных онлайн-сервисов и высококвалифицированных специалистов в сфере IT. РАЭК фиксирует высокую социальную ответственность со стороны российских интернет-компаний, таких как Mail.ru Group, «Яндекс», «Озон», «Рамблер», «Авито», сотовых операторов и операторов фиксированной связи.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, в эти дни большинство офлайн-компаний и игроков традиционных рынков цифровизируют свои услуги небывалыми темпами, переводят деятельность в онлайн и вступают в коллаборацию с интернет-игроками. Всё это вместе не только демонстрирует социальную миссию цифровой среды, но и является масштабной работой для пользователя, гражданина.

— На ваш взгляд, какие сервисы будут наиболее востребованы в этот период?

— Ожидается рост спроса на облачные сервисы, платформы для дистанционного обучения, корпоративных коммуникаций для организации удалённой работы, проведения онлайн-встреч, конференций, вебинаров. Сейчас они проходят «боевое тестирование», и многие компании начинают понимать, чего им не хватает в работе, какие дополнительные функции они хотели бы добавить. Сегмент корпоративных мобильных приложений оперативно набирает рост, поскольку позволяет обеспечить эффективную удалённую работу и контроль за выполнением функций, в том числе мониторинг работы оборудования.

Огромную нагрузку испытывает большое количество приложений и онлайн-сервисов, которые помогают поддерживать комфортную жизнь в условиях самоизоляции. Подобные приложения помогают контролировать состояние здоровья или связаться с врачом, заказать на дом еду или приобрести товары онлайн. Многие из них просто не были готовы к такому ажиотажу, и сейчас критично важным становится то, как онлайн-ретейл с этим справится.

Сейчас как никогда востребованы социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, онлайн-кинотеатры, государственные онлайн-сервисы и сервисы некоммерческих организаций.

pixabay.com

На онлайн-сервисы ложится большая нагрузка, стремительный переход компаний к цифровизации своих услуг требует поиска новых технологических решений — отрасль как никогда нуждается в поддержке и новых идеях. Именно поэтому мы поменяли подход в разработке кейсовых заданий для конкурса «Цифровой прорыв» (масштабное командное соревнование в России для специалистов в сфере информационных технологий. — NEWS.ru). В отличие от прошлого года, кейсовые задания будут содержать расширенное описание конкретной проблемной ситуации партнёра, а не абстрактную бизнес-задачу. Данный подход позволит найти оптимальные IT-решения для быстрой адаптации к текущим условиям.

— Как благодаря цифре будет трансформироваться малый и средний бизнес?

— Основная задача, которая сейчас стоит перед малым и средним бизнесом, — быстро адаптироваться к текущей ситуации и занять востребованную нишу, нарастить свои цифровые возможности и компетенции и начать получать прибыль вне зависимости от нестабильной ситуации. Специально для поддержки малого и среднего бизнеса на платформе конкурса «Цифровой прорыв» будет реализован сбор кейсовых заданий для разработки IT-решений. Далее по итогам народного голосования кейсы, получившие больший отклик, будут взяты для решения на очных хакатонах.

— Существуют ли сейчас риски для развития IT-сферы в России?

— Уже очевидно, что произойдёт снижение покупательской способности населения и уменьшение бюджетов на развитие у компаний.

Также последние сейчас вынуждены тратить средства на дополнительное оборудование, стоимость которого возросла из-за снижения курса рубля и повышенного спроса в рамках перевода большинства сотрудников на удалённую работу.

Как мы знаем, доступ в Интернет в нашей стране — один из лучших, самых быстрых и самых дешёвых в мире. Это касается и фиксированного, и мобильного широкополосного доступа. Но макроэкономические события начала 2020 года, а также последствия вспышки COVID-19 очевидным образом повлияют и на этот сегмент инфраструктуры. С одной стороны, операторы пройдут очередное «боевое крещение», выдержав (в чём нет сомнения) рост нагрузки на каналы и сети. С другой, удорожание оборудования, активизация усилий по модификации сетей, рост спроса на услуги связи также скажутся на этом сегменте.

Скорее всего, модифицируются интернет-тарифы для пользователей и бизнес-сегмента, а где-то, к сожалению, может увеличиться стоимость услуг связи. При этом мы ожидаем роста цифровых сервисов, повышения уровня цифровой грамотности пользователей.

pixabay.com

Мы как оператор конкурса «Цифровой прорыв» стараемся координировать шаги по поддержке отрасли и надеемся, что консолидация большого количества высококлассных IT-специалистов и направление их усилий на решения насущных проблем, которые стоят перед обществом и бизнесом, будут способствовать поиску новых точек роста.

— Как конкурс «Цифровой прорыв» способствует развитию IT-отрасли в текущей ситуации и помогает компаниям и государству?

— Важной инициативой для РАЭК в этом году стало проведение конкурса «Цифровой прорыв», который в текущей ситуации приобретает высокую актуальность. Он направлен на поиск передовых IT-проектов и специалистов, которые смогут в будущем помочь бизнесу и населению справляться с подобными ситуациями. Вовлечение и мобилизация специалистов в области информационных технологий для решения актуальных технологических задач позволит решить проблему «кадрового голода», который ощущается в отрасли в последнее время, а также внесёт свой вклад в процесс консолидации рынка.

В первую очередь от конкурсантов «Цифрового прорыва» ждут идей и проектов, актуальных для текущей ситуации. Проведение конкурса позволит мобилизовать IT-сообщества, укрепить кадровый резерв цифровой экономики.

Объединение сильнейших специалистов поможет найти варианты для стабилизации экономических последствий в IT-отрасли и эффективные решения текущих задач.

Формат конкурса представляет собой серию хакатонов, которые позволят партнёрам конкурса за максимально короткое время, оптимизируя ресурсы компаний, проверить свои гипотезы и найти эффективные решения. Партнёры конкурса даже после его завершения смогут работать с командами и участниками «Цифрового прорыва». Одним из новшеств проекта этого года станет hr-ассессмент участников конкурса. Программа поможет составить полноценный профиль участников с описанием их компетенций, результатов тестирования и персонального рейтинга прохождения этапов. По итогам конкурса будут созданы цифровые профили участников и команд, которые станут удобным инструментом для компаний-партнёров в поиске интересных проектов и сильных конкурсантов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

У каждого участника (и команды), пожелавшего оставить «цифровой след» в проекте, будет возможность добавить своё цифровое портфолио в одну из «витрин», что обеспечит взаимодействие команд/участников и потенциальных партнёров/работодателей. Кроме того, такой подход позволит сформировать персональные траектории профессионального развития участников и команд проекта.

— Какие возможности для развития IT-специалистов даёт конкурс «Цифровой прорыв»?

— В это нелёгкое время есть новые точки роста для IT-бизнеса. В связи с этим у специалистов в области информационных технологий как раз есть шанс проявить себя, объединиться с сообществом, чтобы дать пандемии достойный ответ.

Мы собираем инициативы в сфере здравоохранения, медицины, анализа данных и статистики, дистанционного образования и дистанционной помощи — всё, что может быть полезно государству и обществу, чтобы противостоять этому вызову.

Поэтому призываем всех участников конкурса не ждать офлайн-этапов в своих регионах, а уже сейчас предлагать решения, так как это отличный шанс проявить себя с социальной пользой и в борьбе с коронавирусом.

IT-специалисты смогут найти команду, «прокачать свои знания» во время подготовки и на IT-марафоне. Благодаря партнёрам конкурса участники получат возможность карьерного роста, смогут презентовать свои проекты крупнейшим отечественным компаниям и получить приглашение на работу.

Во время региональных этапов участники смогут разработать проект под руководством ведущих экспертов IT-отрасли и тренеров, а также получить обратную связь по разработанным решениям. Специалисты из разных регионов смогут реализовать свои идеи, получить экспертную и финансовую поддержку на развитие проектов.