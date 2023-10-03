Стало известно, сохранятся ли в России пенсии через 10 лет Эксперт Емельянов: через 10 лет пенсии в России могут значительно упасть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Через 10-20 лет таких пенсий, как сегодня, может просто не быть, заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку брокерской компании «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. По его словам, пенсионная реформа позволила несколько снизить нагрузку на молодых работников, с отчислений которых в Соцфонд выплачиваются пенсии. Но в будущем вопрос о финансировании пенсий снова встанет ребром, считает эксперт.

Реформа (повышение пенсионного возраста. — NEWS.ru.) позволила немного снизить нагрузку на молодых, которым приходится обеспечивать текущий, невысокий, уровень пенсий. Это важно, учитывая, что нация в целом стареет, и чисто математически даже таких пенсий, как сегодня, спустя 10–20 лет может просто не быть, — заявил Емельянов.

И кормить в старости тех, кто платит взносы сейчас, станет еще труднее, считает эксперт. «Низкие зарплаты не могут выдавать высокие пенсии. Мало поднять возраст, нужно реформировать страну целиком, чтобы у людей была возможность получать деньги не только из бюджета», — пояснил Емельянов.

Он отметил, что государство перераспределяет доходы от нефти и другого сырья, но этих доходов на душу населения не становится больше.

«Нужен сильный частный бизнес, который сможет платить налоги. Нужно

собственное сложное производство, а не просто переупаковка китайских

товаров. Это очень долгая и большая работа», — указал эксперт.

По словам Емельянова, во всех странах, где сейчас платят высокие пенсии, сначала был пройден путь по созданию сильной производственной базы. А без нее мы просто делаем отсрочку дефолта Соцфонда, наращивая пенсии без роста источника доходов, говорит он.

Как сообщалось ранее, размер индексации страховых пенсий в России в 2024 году составит 7,5%. Это следует из проекта бюджета Социального фонда, впервые сформированного после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единую структуру и внедрения единого тарифа страховых взносов для работодателей. Таким образом, средний размер выплаты по старости у неработающих пенсионеров составит 23,4 тыс. руб. Предыдущая версия бюджетных проектировок предполагала средний размер пенсии в 22,8 тысячи рублей.