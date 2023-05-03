Резкое снижение числа бедных в России объяснили началом СВО Эксперт Зубаревич: бедных в России стало меньше из-за высоких зарплат участников СВО

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Бедных в России стало меньше благодаря специальной военной операции (СВО) на Украине, заявила в беседе с NEWS.ru профессор МГУ, экономист-регионовед Наталья Зубаревич. Так она прокомментировала новые данные Росстата о сокращении процента малоимущих в России. По ее мнению, вывести из-за черты бедности часть жителей периферийных регионов государство смогло за счет существенных финансовых вливаний, в том числе коснувшихся людей, вовлеченных в СВО.

Как правило, это работники и занятые из полупериферий и периферий, где доходы всегда были низкими. Получив фантастический уровень оплаты, участники СВО выводят свои семьи из бедности, — отметила эксперт.

По ее словам, перед государством стоит четкая задача — сократить уровень бедности в стране. В результате, во-первых, малоимущие семьи детьми с лета 2022 года получают ежемесячные выплаты, которые формально выводят их из бедности. Во-вторых, по закону государство индексирует пенсии пенсионерам так, что они не могут быть ниже уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП), напомнила Зубаревич.

Все эти меры привели к тому, что типичная российская бедность — периферийная и полупериферийная — получила воздействие от государства, подчеркнула экономист.

Сильно ничего не изменилось [в отношении бедности в России]. Но то, что государство добавило денег малоимущим — это факт, — резюмировала Зубаревич.

Ранее Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России. Согласно новым данным, в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения. Этот показатель является рекордным для современной России — начиная с 1992 года процент людей, находящихся за чертой бедности, никогда не опускался ниже 10%.