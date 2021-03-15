Экс-замминистра финансов Сторчак будет работать в ВЭБ

https://static.news.ru/photo/92db47ba-8595-11eb-b879-96000091f725_660.jpg Сергей Сторчак Фото: facebook.com/vebrf

Бывший замглавы Минфина Сергей Сторчак займёт должность старшего банкира ВЭБ. Об этом сообщили в госкорпорации.

В обязанности Сторчака войдёт взаимодействие с многосторонними банками, институтами, фондами развития. Также бывший замминистра будет отвечать за работу с профильными подразделениями и выстраивать общую стратегию национального института развития в международном финансовом сообществе.

О том, что Сторчак 15 марта выходит на новую работу в ВЭБ говорили источники.

Сергею Сторчаку 66 лет. На работу в Минфин он пришёл в 1994 году и начал свой путь с должности начальника отдела. Всё это время он занимался вопросами внешнего долга и международных финансовых отношений. При этом с 1998 по 2004 год он занимал должность зампреда Внешэкономбанка.

Сторчак принимал участие в подписании крупнейших сделок по урегулированию долга СССР также в рамках Парижского и Лондонского клубов кредиторов. Экс-замминистра активно участвовал в финансовых аспектах членства РФ в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке. Сторчак также принимал участие в работе таких многосторонних институтов, как БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Из Минфина Сторчак уволился 3 марта 2020 года.

15 ноября 2007 года Сторчака задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. При обыске в квартире замглавы Минфина была изъята сумма в один миллион долларов. Он просидел в СИЗО 11 месяцев. Позже был отпущен, а возбуждённое в отношении чиновника дела прекращено «за отсутствием события преступления».

15 марта весь кабинет министров Ставропольского края отправлен в отставку. Соответствующее решение принял региональный губернатор Владимир Владимиров. Политик сам написал об этом на личной странице в социальной сети в понедельник, сообщал NEWS.ru.