Экс-министр экономики России рассказал, когда россияне получат выплаты

https://static.news.ru/photo/854ede00-8878-11eb-90a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже при дефицитном бюджете правительство сможет оказать финансовую поддержку малоимущем гражданам. Об этом NEWS.ru рассказал первый в новейшей истории России министр экономики Андрей Нечаев.

По его мнению, большинство россиян никогда не получат прямые выплаты от государства. На них могут рассчитывать только семьи с детьми.

Несмотря на мои и многих экспертов уговоры, наше правительство не идёт на серьёзные антикризисные меры поддержки населения. Они выплачивают на детей, но больше никаких прямых выплат нет. И в планах, которые недавно обнародовало правительство, их тоже нет, — сказал экс-чиновник.

Как заявил Нечаев, в бюджете есть средства на прямые выплаты россиянам в качестве антикризисной поддержки, однако это не является приоритетной задачей для правительства.

У нас в бюджете больше 20 трлн рублей. Это вопрос приоритетов — вы либо Росгвардии деньги даёте, либо на помощь малоимущим. Хоть сейчас и более напряжённая ситуация с бюджетом, чем она была совсем недавно, это лишь вопрос приоритетов бюджетных расходов, — отметил экс министр экономики.

Ранее правительство США обязалось выплатить американским налогоплательщикам по $1400. На указанную сумму могут рассчитывать каждый член семьи вне зависимости от возраста. Главное условие получения пособия: годовой доход на одного человека не должен превышать $75 тысяч либо $150 тысяч на двоих работающих в семье. К примеру, женатая пара с двумя детьми получит $5600.