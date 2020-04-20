Экономисты предложили повысить пенсии и зарплаты бюджетникам

https://static.news.ru/photo/fbb155dc-6ede-11ea-97cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило увеличить пенсии и зарплаты работникам бюджетных отраслей. Рост должен составить 5-10%, сказано в письме гендиректора организации Светланы Чупшевой на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Она отмечает, что такие меры благоприятно отразятся на розничной и оптовой торговле, а также повысят спрос на продукцию промышленности и услуг.

На повышение платёжеспособного спроса потребуется 0,5-1 трлн рублей, передаёт ТАСС.

Однако это — лишь часть мер господдержки экономике. Потребительский спрос в России снизился из-за многолетнего падения реальных располагаемых доходов населения. Например, в 2019 году они составили 92% от уровня докризисного 2013 года. В Агентстве считают, что для поддержки экономики и населения необходимо не менее 1-2% ВВП, а это порядка 1,1-2,2 трлн рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, помощник президента Максим Орешкин заявил, что экономика России продемонстрирует «серьёзные негативные цифры по второму кварталу». Он считает, что властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса.