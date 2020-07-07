Экономисты дали советы, как экономить на денежных переводах

https://static.news.ru/photo/e94b02aa-c0da-11ea-968d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты в области экономики дали рекомендации, как совершать денежные переводы дешевле и на более выгодных условиях.

В одном и том же банке или другой финансовой организации могут быть варианты переводов с разной стоимостью. Если делать перевод через мобильное приложения банка, а не в офисе, то услуга перевода может быть бесплатной.

Также благодаря Системе быстрых платежей (СБП) Банка России переводы по номеру телефона до 100 тысяч рублей будут бесплатны ежемесячно, сообщает «Прайм».

Отмечается, что пока к СБП подключены не все банки, но число участников программы постоянно пополняется. Система доступна во многих крупных банках. Также следует помнить, что с 14 июня отменён банковский роуминг на переводы между регионами в рамках одного банка — каждый месяц можно перевести до 50 тысяч рублей.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов сообщил, что если отправитель и получатель перевода — клиенты разных банков, то выгоднее всего воспользоваться СБП. Он напомнил, что стоит внимательно следить за конечной суммой перевода, независимо от способа денежного перевода.

Руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин добавил, что СБП стоит воспользоваться, если стоимость стандартного перевода с карты на карту дороже. Он отметил, что с помощью СБП можно осуществлять переводы между своими счетами.

Председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский рассказал, что самый выгодный способ совершить перевод клиенту другого банка — это «межбанк», перевод со счёта на счёт по реквизитам. В таком случае платить не придётся. Перевести деньги по реквизитам можно в интернет-банке или в мобильном приложении.

Эксперты отметили, что близким друзьям или родственникам можно просто сообщить номер карты, а они её пополнят. Однако этот способ стоит использовать крайне редко, и сообщать номер карты можно только тем людям, которым человек доверяет. При этом не должно оставаться каких-то записей и бумаг, а также «цифровых следов» с номером карты, а если они есть, то их стоит надёжно уничтожить.

Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» есть возможность переводить бесплатно с карт Mastercard и Maestro до 750 тысяч рублей, а для перевода по картам Visa и «Мир» нужно будет заплатить небольшую комиссию.

Ранее NEWS.ru писал, что российские банки не собираются вводить новые комиссии за внутренние денежные переводы для физических лиц. Это показал опрос кредитных организаций, проведённый на фоне решения Сбербанка брать процент со всех переводов, совершаемых через банкомат.