Экономист сравнил последствия санкций с кризисом после распада СССР

Последствия антироссийских санкций сопоставимы с кризисом после распада СССР, сообщил заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов ФБА «Экономика сегодня». При этом власть знает, как смягчить последствия, уже есть опыт, который позволит выработать верную стратегию, считает он.

У властей есть чёткое понимание того, какие проблемы коснутся тех или иных предпринимателей, поэтому они задумываются о разных формах поддержки или смягчения последствий. При этом текущая кризисная ситуация по масштабу едва ли не сопоставима с тем, что происходило после распада Союза, — сказал Климанов.

Он добавил, что в каких-то сферах из-за высокого спроса даже есть подъём — это в основном энергетические компании и сырьевой бизнес. В мире сохраняется спрос на ресурсы, в том числе со стороны Востока, отметил Климанов.

Ранее стало известно, что Евросоюз не исключает остановку импорта российских энергоносителей на фоне конфликта на Украине. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Союз будет рассматривать все варианты.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщало, что трейдеры отказываются покупать российскую нефть даже без санкций. Российские поставки стали непривлекательными из-за рисков потенциального введения ограничительных мер со стороны Запада.