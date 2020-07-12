Экономист разъяснил, как подсчитать затраты на удалёнке для компенсации

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Дополнительные затраты на электричество переведённых на дистанционную работу сотрудников можно рассчитать, ориентируясь на многолетний средний уровень потребления, или установить стандартизированную норму, согласно которой работодатель будет возмещать расходы коллектива, считает руководитель управления электроэнергетики «ВТБ Капитала» Владимир Скляр.

Гипотетически, я предполагаю, можно пойти двумя путями — сравнить многолетнюю среднюю норму потребления электричества с фактически понесённой в месяц удалёнки и компенсировать дельту, или второй, более простой путь — просто установить какую-то стандартизированную норму потребления работника на удалёнке в зависимости от типа работы, — пояснил Скляр.

Эксперт отметил, что в случае если владелец организации будет компенсировать расходы сотрудников на электричество во время удалённой работы, это будет выгодно для него, так как население оплачивает электроэнергию по более низким тарифам, передаёт РИА Новости.

В любом случае, работодатель не останется в накладе, — резюмировал эксперт.

Минтруд рассмотрел и поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы.

Документ оговаривает, что сотрудник на удалёнке имеет право использовать личное оборудование (ПК, оргтехника, ПО, средства защиты информации), при этом может быть предусмотрен порядок компенсации дополнительных расходов, которые возникают, например, при использовании своего компьютера. Этот пункт возможно прописать в коллективных договорах, трудовых договорах, нормативных локальных актах. То есть сотрудник сможет потребовать возмещения затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера, писал NEWS.ru.