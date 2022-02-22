Экономист рассказал, ждать ли россиянам катастрофического обвала рубля

Россиянам не стоит ждать катастрофического обвала курса рубля после признания Кремлём ЛНР и ДНР, как в 2014-м после воссоединения Крыма с РФ, заявил экономист Андрей Колганов. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что восемь лет назад курс национальной валюты рухнул не только из-за санкций, но и на фоне резкого падения стоимости нефти. Он предположил, что в этот раз РФ столкнётся с ограничениями в сфере торговли высокотехнологичной продукцией.

Будут введены, вероятно, новые ограничения на торговлю высокотехнологичной продукцией. Конечно, это всё нанесёт определённый ущерб российской экономике, но те проекты радикальные, которые обсуждались в предшествующем месяце, типа отключения системы SWIFT, вряд ли будут реализованы, так как они несут существенный ущерб европейской экономике, которая тесно связана с российским рынком. Поэтому я не ожидаю принятия такого рода радикальных решений, — рассказал Колганов.

Он посоветовал россиянам для спасения сбережений действовать стандартно: «разложить их на рублёвые, долларовые и евро, положить на депозитные счета или в облигации федерального займа».

Накануне Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе. Вопрос о ратификации соглашений планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 февраля.

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР заключаются на 10 лет. Они дают право на совместную оборону. В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, строить военные базы на территориях друг друга. В случае опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут проводить консультации.

Президент США Джо Байден ранее издал указ о санкциях, которые будут введены в ответ на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Американский лидер планирует во вторник огласить перечень дополнительных мер. Байден в указе заявил, что признание Москвой независимости ЛНР и ДНР представляет угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединённых Штатов. Также такой шаг Москвы в указе о новых санкциях в отношении России назван угрозой для всего мира.