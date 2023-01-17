Экономист рассказал, ждать ли подорожания потребительской корзины Аналитик Разуваев заявил, что подорожания потребительской корзины ждать не стоит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил NEWS.ru, что подорожания потребительской корзины в России ждать не стоит. По его мнению, это связано с высоким курсом рубля.

Предпосылок для очередного подорожания потребительской корзины в России нет. Связано это с достаточно сильным по отношению к прошлогоднему курсу рублем. Самые критические прогнозы по инфляции также не оправдались. Так что резкого роста цен не будет, но на отдельные категории товаров рост, конечно, возможен, — заявил Разуваев.

Экономист Павел Сигал ранее рассказал, что стоимость продуктов первой необходимости в России не покажет стабильный рост. По его словам, несмотря на повышение цен на FMCG-товары, они смогут стабилизироваться в том числе благодаря принятым государством мерам по их сдерживанию. Он отметил, что каждая категория товаров первой необходимости на данный момент полностью обеспечена спросом.