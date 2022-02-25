Экономист рассказал о нулевых шансах россиян купить современную технику

Шансы россиян купить современную компьютерную технику в ближайшем будущем стремятся к нулю на фоне санкций из-за спецоперации России на Украине, заявил NEWS.ru финансовый аналитик и кандидат экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. В связи с этим эксперт подчеркнул, что торговая сеть электроники DNS имела право поднять цены на продукцию до 30%, учитывая рестрикции в отношении РФ и курс иностранной валюты. Спикер добавил, что в РФ практически невозможно производить собственную IT-продукцию без зарубежных инвестиций.

Судя по ситуации, вероятность того, что в РФ в будущем будут продавать современную компьютерную технику, стремится к нулю. В этих условиях, естественно, ажиотажный спрос на оставшуюся продукцию, потому что новых поставок, вероятнее всего, не будет. Скорее всего, в ближайшие лет пять придётся обходиться старой техникой. Ситуация очень серьёзная, фактически нас отрезают от высокотехнологической продукции, перекрывают доступ к авиадеталям, микрочипам. Поскольку мы сами микрочипы не производим, это означает, что любая электроника у нас будет дефицитнее, дороже и хуже качеством. И это будет в течение года, двух лет, — подчеркнул Кульбака.

Экономист добавил, что российская IT-индустрия отстаёт от зарубежной на 20 лет, и у страны отсутствует опыт производства «сильной электроники», а программа импортозамещения в данной области — «сказки Венского леса». Эксперт отметил, что без зарубежных инвестиций IT-сфера в РФ развиваться не может, как и в любой стране.

Накануне DNS подняла цены на товары на 30% из-за роста курса доллара. Об этом сообщил директор ретейлера Дмитрий Алексеев в своём Telegram-канале. По его словам, нельзя утверждать, что цены не будут расти дальше, непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров на фоне введения технологических санкций.

В четверг, 24 февраля, курс доллара обновил исторический максимум, взлетев до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля, это максимум с 2014 года, когда он поднимался до 100,74 рубля.

Ранее Банк России заявил о принятии мер для поддержания финансовой стабильности. В частности, регулятор предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчётности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.