Экономист рассказал, может ли рубль исчезнуть из оборота

https://static.news.ru/photo/b259c3dc-96ed-11eb-b109-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Россия не должна отказываться от национальной валюты. Об этом NEWS.ru рассказал доктор экономических наук заведующий Института социальной политики ВШЭ Сергей Смирнов.

По его словам, рубль никогда не исчезнет из оборота, несмотря на любые экономические и политические изменения.

Россия не откажется от одного из признаков своей экономической самостоятельности. Рубль будет в России всегда. Могут меняться оценки экономических и политических событий, но рубль был и при царском режиме, и при власти большевиков, и в современной России останется. Сергей Смирнов доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) доктор экономических наук (НИУ ВШЭ)

При этом экономист не верит в слияние национальных валют РФ и Белоруссии. По мнению Смирнова, России невыгодны подобного рода преобразования.

Экономика Белоруссии пребывает в не очень хорошем, мягко говоря, состоянии: там масса обанкроченных заводов, практически полное отсутствие собственных энергетических ресурсов, которые пока ещё важны, — отметил доктор экономических наук.

Смирнов считает возможным появление единой мировой валюты в будущем, но для этого должна произойти «глобальная разрядка».

В девяностые и в самом начале нулевых ещё шла речь об усилении сотрудничества с НАТО, интеграции в ЕС и так далее. К сожалению, сейчас произошёл откат назад. Опыт евро показывает, что создание единой валютной системы возможно, но для этого мир должен стать иным. А это задача куда более глобальная, — добавил собеседник NEWS.ru.