Экономист рассказал, как отмена покупки валюты ЦБ скажется на курсе рубля Экономист Разуваев заявил, что отмена покупки валюты приведет к росту рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена покупки иностранной валюты позволит снизить волатильность на рынке, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его мнению, это приведет к росту рубля.

Прекращение покупки иностранной валюты позволит снизить волатильность на рынке. Волатильность в глобальном плане связана с ликвидностью активов, политическим или экономическим изменениям, поэтому я считаю, что это нужно было делать намного раньше. Также это решение говорит о росте рубля в ближайшем будущем, — заявил он.

Разуваев напомнил, что российский бюджет зависит от нефтегазовых поступлений, поэтому, когда они большие, то в бюджете образуется увеличение доходов. При низких поступлениях все работает наоборот - валюту и золото из ФНБ продают, рубли же идут в бюджет на покрытие определенных доходов. Таким образом, риск остаться без денег при плохой экономической обстановке снижается.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко посоветовал россиянам менять валюту на рубли. Эксперт объяснил необходимость уменьшить долю валюты стремительным падением курса рубля. По его словам, девальвация, которую наблюдают в России с осени 2022 года, является искусственной.

До этого Разуваев посоветовал инвестировать деньги в ценные бумаги на фоне резкого роста доллара. По его словам, российские акции — неплохой инструмент для инвестирования, если человек разбирается в теме и учитывает риски. Экономист отметил, что самое консервативное вложение — это рублевые депозиты. Также можно вложить деньги в дирхам ОАЭ, поскольку он не «токсичный», но привязан к доллару.