Россиянам рассказали, куда вложить деньги на фоне резкого роста доллара Экономист Разуваев: на фоне резкого роста доллара можно инвестировать в ценные бумаги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне резкого роста доллара для прибыли можно инвестировать в ценные бумаги, рассказал NEWS.ru экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Эксперт выделил привилегированные акции Сургутнефтегаза, Лукойл и Positive Technologies. По его словам, российские акции — неплохой инструмент для инвестирования, если человек разбирается в теме и учитывает риски.

Чтобы понять, куда вкладываться, следует смотреть на биржевые индексы, они корректируются и есть прекрасная возможность для покупки, неважно какой валюты. Если хотите заработать на долларах, то советую привилегированные акции Сургутнефтегаза, там будут астрономические дивиденды. Также Лукойл хорошие дивиденды заплатит, Positive Technologies – это высокотехнологичная компания, которая дала хорошую отчетность и собирается удваивать бизнес, - рассказал Разуваев.

Экономист отметил, что самое консервативное вложение – это рублевые депозиты. Также можно вложить деньги в дирхам ОАЭ, он не «токсичный», но привязан к доллару.

Самое консервативное вложение, по моему мнению, – это рублевые депозиты, потому что ставка сейчас пойдет вверх, надо дождаться повышения дальнейшего и уже разместить под более высокий процент. Есть мнение, что доллары – «токсичная» валюта на сегодняшний день, поэтому я бы посоветовал вкладываться в депозиты, - добавил Разуваев.

Ранее аналитик Ирина Радченко рассказала, что россияне вкладывают сбережения в недвижимость. По ее словам, она стала для людей объектом инвестиций в надежде сохранить деньги. Радченко добавила, что считает недвижимость «базовой гаванью сбережений», которая позволит если не приумножить сбережения, то хотя бы их сохранить.



Не является инвестиционной рекомендацией