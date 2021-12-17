Экономист раскрыл тайный смысл броши Набиуллиной

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина появилась на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора с брошью в виде Щелкунчика. Как заявил NEWS.ru экономист Павел Пряников, тайное значение украшения — «всё будет хорошо».

По его словам, Набиуллина человек поколения родившихся в шестидесятые годы прошлого века. Они ассоциирует персонажа сказки Гофмана с Новым годом.

Она тем самым показала, что для неё наступают новогодние каникулы <...>. Центробанк сделал всё возможное в этом году, и ничего за оставшиеся две недели до Нового года ждать не приходится — спокойно идите на новогодние праздники, всё будет хорошо, — сообщил экономист.

Ранее Набиуллина сообщила, что всегда надевает броши со смыслом. Она призналась, что изображения на аксессуарах несут определённые посылы и указывают на ситуацию в экономике. Первой брошью со смыслом в марте 2020 года стала неваляшка — отсылка к мерам Центробанка по поддержке финансового сектора во время пандемии.

Год назад для заключительного в 2020 году заседания совета глава ЦБ выбрала брошь-снегиря. По её словам, эта птица символизирует стойкость, поскольку может переносить любые заморозки.