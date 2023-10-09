Экономист призвал не радоваться укреплению рубля Экономист Разуваев предрек повышение цен, несмотря на укрепление рубля

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Укрепление рубля не спасет от повышения цен, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, нынешняя ситуация такова, что сейчас валютный курс будет колебаться, но к президентским выборам доллар все же упадет до 80 рублей.

Думаю, в ближайшее время доллар останется около 100 рублей. Глобальный военный конфликт способствует укреплению доллара по всему миру и дополнительному спросу на золото. Также на ближайшем совещании ЦБ ключевая ставка наверняка повысится до 14%, если ставка повысится больше, можно рассчитывать на укрепление рубля, — сообщил Разуваев.

Он добавил, что традиционно к Новому году инфляция будет ускоряться. Особенно будет дорожать новогодний набор — игристое вино, икра и другие деликатесы. Наверняка в этом году туры в СНГ будут более популярны, чем заграничные, заметил эксперт.

Главное, чтобы доходы росли быстрее инфляции, но это уже зависит от нашего правительства, — резюмировал он.

Утром 6 октября курс доллара в ходе торгов на Московской Бирже вырос до 101 рубля. В последний раз американская валюта поднималась до этих значений 14 августа. Тем временем евро вырос до 106,9 рубля, а юань — до 13,84 рубля.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин назвал справедливым курс доллара на уровне 120 рублей. Он подчеркнул, что рубль будет ослабевать по мере оттока капитала из страны и увеличения расходов правительства.