Экономист предрёк рост цен на новогодние подарки

https://static.news.ru/photo/346b5166-f107-11ea-81c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ослабление рубля к доллару и евро может неприятно аукнуться в канун Нового года. Разница в курсах валют может привести к повышению стоимости некоторых групп товаров. Из-за этого и новогодние подарки окажутся более дорогими, считает экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

Свой «дальний» прогноз он объяснил тем, что цепочка товарооборота занимает от двух до четырёх месяцев. Поэтому подорожание не станет мгновенным. Сейчас на полках лежат товары, деньги за которые уже заплачены по старому курсу, поэтому повышать на них цены экономически нецелесообразно, отметил эксперт.

Когда рубль слабеет, он слабеет одновременно против евро и против доллара. Но чтобы этот скачок доллара и евро отразился в ценах, должно пройти достаточно большое время. Если что-то подорожает, то ближе к Новому году, — цитирует Калугина URA.RU.

Товары, на которые могут вырасти цены, — это мелкая и крупная бытовая техника, а также автомобили, полагает экономист.

Финансовый аналитик также высказал убеждение, что после новогодних праздников рубль будет укрепляться к бивалютной корзине. Нынешнюю экономическую ситуацию он связал большей частью с политическими новостями.

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