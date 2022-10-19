Аналитик предрек уход России с газового рынка Европы при потолке цен на газ Аналитик Беляев предрек уход России с газового рынка ЕС при введении потолка цен на газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия при введении Евросоюзом потолка цен на газ просто уйдет с европейского газового рынка, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, это может привести к полной остановке поставок из России, а также к росту котировок, что лишь еще больше усугубит энергокризис в европейском регионе, сообщает журнал «Компания».

Россия при введении потолка просто уйдет с европейского газового рынка. Тогда там возникнет такой дефицит, что цены подскочат сильно выше потолка и усугубят существующие проблемы. В Европе все это прекрасно понимают, — убежден аналитик.

Экономист напомнил, что абсолютно четко доказано, что при попытке ограничения цен на рынке всегда находятся пути обхода этих санкций. Беляев отметил, когда дефицит топлива пытаются «вылечить» ограничениями, вокруг поставок возникает дополнительный ажиотаж.

Введение потолка цен на газ является труднореализуемой и контрпродуктивной мерой, считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. По его словам, по политическим причинам вводить потолок совершенно бессмысленно, поскольку голубым топливом торгует не правительство, а трейдеры. А если в Европе будет вводиться потолок на цену газа, то топливо пойдет туда, где цена будет выше, то есть в Азиатский регион, добавил эксперт.

Кроме того, примерно 35% текущего спроса на газ в ЕС обеспечивается за счет предложения со стороны поставщиков СПГ. До 70% этого СПГ — это газ, пришедший на более высокие, чем в Азии, цены. И при установлении потолка придется придерживаться ситуации, при которой цены в Европе будут выше котировок в Азии, — считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Евросоюзу потребовалось восемь месяцев, чтобы заменить две трети поставок газа из России другими поставщиками, заявила 19 октября на выступлении в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Трансляция выступления велась на сайте Европарламента. По ее словам, достижение энергонезависимости от России дорого обошлось Евросоюзу.