Экономист дал прогноз по инфляции в России Экономист Потапенко заявил, что товарная инфляция в России превысит 25%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен в России будет зависеть от того, как поведут себя Минфин и Центральный банк, рассказал NEWS.ru предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко. По его словам, в среднем товарная инфляция, под которой подразумевается классическая инфляция, которую провоцируют печать новых денег Центробанком и рост госрасходов, составит как минимум 25% по итогам 2023 года.

В среднем товарная инфляция превысит 25%, это можно абсолютно точно сказать. С прямыми доходами — зарплатами, выплатами дело обстоит сложнее, так как ключевую ставку повысили недавно. Должно пройти время, чтобы можно было давать точные прогнозы и понять, как это отразится на экономике и финансах, — рассказал Потапенко.

Ранее экономист Потапенко рассказал, что от повышения курса доллара напрямую доходы россиян не падают. Это происходит из-за роста выплат. Вместе с тем экономист отметил, что сейчас заметно увеличился производительный ВВП, благодаря чему Росстат сейчас представит данные о том, что прибыль возросла.

До этого экономист Денис Ракша объяснил, что ЦБ повысил ставку в ответ на ослабление рубля и для предотвращения нового всплеска инфляции. С точки зрения регулятора в течение 2023 года происходил перегрев потребительского рынка: спрос на рост денежной массы в России был выше объема товаров, что толкало цены вверх.