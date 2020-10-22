Экономист подсчитал выгоду от льготной ипотеки под 6,5%

https://static.news.ru/photo/31bc494e-1460-11eb-8c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Льготную ставку в 6,5% на ипотеку продлили в РФ. Эта мера, введённая во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), пользуется популярностью, поэтому кабмин решил её пролонгировать, считает научный сотрудник Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов.

При этом стоимость жилья из-за более дешёвых кредитов и спроса слегка выросла. Но аналитик всё же уверен, что потребитель сможет за счёт льготных займов сэкономить деньги.

Экономия на выплату процентов сейчас составляет порядка 20%. Если на 4% вырастает стоимость жилья, то мы всё равно имеем экономию в 15% на 20-летнем горизонте, — цитирует эксперта телеканал «360».

Власти РФ ввели льготную ставку по ипотеке в апреле 2020 года. В мае экономисты уже заметили динамику выдачи новых займов, снижение ставок и поддержку рынка «в достаточно активной фазе роста». Правительство продлит действие данной программы на первую половину 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Получить кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка сохраняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал доработать программу льготной ипотеки перед её продлением. По его словам, рост цен на недвижимость сводит её эффективность до нуля.

Глава справедливороссов отметил, что инициаторы льготной программы в первую очередь хотят поддержать строительный бизнес и банки, а задачи по обеспечению россиян доступным жильём и территориальному развитию воспринимаются как второстепенные. Поэтому, уверен он, важно продумать механизм ограничения роста цен.