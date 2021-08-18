Экономист оспорил слова телеведущего Норкина о ценах в Москве и Крыму

Телеведущий Андрей Норкин сильно преувеличил, сравнивая цены на продукты питания в Москве и Крыму и заявив, что на полуострове они в четыре-пять раз ниже. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил экономист Олег Богданов.

Он уточнил, что совсем недавно сам был на полуострове. По его словам, баранина в Крыму, конечно, не в четыре раза дешевле, чем в Москве, но процентов на 40. Существуют проблемы с рыбой, она, даже местная, на удивление, дорогая. Однако в остальном большой разницы в стоимости продуктов по сравнению со столичными нет.

Цены в ресторанах вполне московские. Если бы продукты были намного дешевле, то и ценники в кафе намного снизились, — считает Богданов.

Он отметил, что можно в не самых респектабельных кафе вполне бюджетно пообедать, хотя сам предпочитает дорогие рестораны. По его словам, овощи и фрукты на полуострове точно дешевле, чем в столице, но не настолько, как сказал Норкин, а тоже процентов на 40. Но это всё касается рынков, в магазинах же цены равны московским.

Богданов резюмировал, что цены в Крыму никак не могут отличаться в четыре раза от столичных. Хотя связь на полуострове, по его словам, точно дороже не менее чем в четыре раза. Какие-то «дикие суммы» за роуминг выскакивали, на 10 тысяч больше, чем обычно, за две недели, сказал эксперт.

Ранее Норкин рассказал о дешевизне товаров в Крыму по сравнению с Москвой. Стоимость продуктов питания может отличаться в пять раз, заявил он во время эфира своей программы. По словам журналиста, до открытия Крымского моста в Крыму существовала проблема завышенных цен. Однако за несколько лет продовольствие и товары повседневного потребления в республике стали в разы дешевле, чем в Москве.

Впоследствии телеведущий в разговоре с NEWS.ru пояснил, что имел в виду только свою потребительскую корзину.