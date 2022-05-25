Стало известно, зачем ЦБ созвал внеплановое заседание по ставке Экономист Беляев объяснил, зачем ЦБ созвал внеплановое заседание по ставке

Центральный банк Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Внеплановое заседание Центробанка по ключевой ставке, которое состоится 26 мая, свидетельствует о том, что ЦБ внимательно следит за ситуацией, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его мнению, на заседании будет принято решение об очередном снижении ставки.

Когда были острые времена и надо было жёстко действовать на денежном рынке, рынке депозитов и в банковской системе, Центробанк поднял ставку до беспрецедентно высокого уровня — 20%. Для вкладчиков это комфортное значение, но для всей остальной экономики это означало, по сути, блокирующие действия на любую деятельность экономических агентов. Фактически ключевая ставка в 20% парализовала экономическую деятельность. В этой связи, когда постепенно ситуация приходила в норму, ЦБ занялся снижением ставки, то есть привидения ее до того уровня, когда промышленность и экономика может работать, — объяснил Беляев.

Как отметил экономист, поскольку события развиваются стремительно ситуация является экстраординарной, требуется внеплановое заседание. Беляев положительно оценил намерение совета директоров ЦБ обсуждать актуальные проблемы не только в соответствии с графиком работы, но и во внеплановом режиме, чтобы принимать адекватные решения.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что диапазон ключевой ставки в 2022 году сохраняется на уровне 12,5–14%. По её словам, снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков, а недавнее снижение ключевой ставки произошло благодаря снижению рисков для ценовой и финансовой стабильности. Возможность же дальнейшего снижения ключевой ставки будет зависеть от поступающей информации, развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков.