Центробанк проведёт внеочередное заседание по ключевой ставке Центробанк проведёт внеочередное заседание по ключевой ставке 26 мая

Центральный банк Российской Федерации / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

26 мая Банк России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки на внеочередном заседании совета директоров. Как сообщается на сайте регулятора, следующее плановое заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 10 июня.

В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, — говорится в сообщении.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что диапазон ключевой ставки в 2022 году сохраняется на уровне 12,5–14%. По её словам, снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков, а недавнее снижение ключевой ставки произошло благодаря снижению рисков для ценовой и финансовой стабильности. Возможность же дальнейшего снижения ключевой ставки будет зависеть от поступающей информации, развития ситуации и дальнейшего изменения баланса рисков. Между тем замглавы Центробанка Алексей Заботкин уточнил, что регулятор не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года благодаря существенному замедлению инфляции и роста цен.