Экономист объяснил слова Набиуллиной о «структурной трансформации»

Слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о трансформации экономики означают её структурное переустройство, пояснил NEWS.ru финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в нескольких аспектах. Эксперт отметил, что в первую очередь необходимо заменить временно ушедшие с российского рынка иностранные компании, в том числе производственные и занятые в сфере услуг, на российские.

Нам придётся замещать освободившиеся ниши. Дело в том, что у нас есть компании, которые уже начали такой путь производства, но они не так известны на нашем рынке, так как эти зоны были заняты иностранными фирмами. Как только зарубежные компании совсем уйдут, у российских будет возможность заполнить места, ведь для компаний важен свободный рынок, — объяснил Беляев.

Беляев отметил, что также придётся восполнить поставку компонентов, которые из-за западных санкций теперь не доставляются в Россию. По мнению экономиста, эти возможности есть внутри страны. Он подчеркнул, что структурную перестройку переживает экономика всех стран мира и это общая тенденция.

Это так называемая научно-техническая революция и перевод экономики на новые производственные рельсы, которые базируются на информационных технологиях в широком смысле слова. Это объективная тенденция, и ей противиться совершенно невозможно. Вот то, что нам предстоит сделать. Некоторое время есть для передышки, но оно для консолидации сил, чтобы вступить на эту тропу, которая ведёт к трансформации нашей экономики, самообеспеченности со всеми вытекающими позитивными последствиями, так как это влечёт за собой создание рабочих мест и повышение зарплаты трудящимся, — подытожил Беляев.

Ранее Набиуллина заявила, что Россия вступает в непростой период структурных изменений, связанных с рестрикциями. По её словам, экономика сможет ещё неопределённое время жить на запасах, но уже в конце II квартала вступит в фазу трансформации. Набиуллина отметила, что санкции сказались в первую очередь на финансовом рынке, а со временем рестрикции начнут всё больше сказываться на экономике.