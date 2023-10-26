Экономист объяснил, почему Путин не уволит Набиуллину Экономист Разуваев: Путин доверяет решениям Набиуллиной

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не отпустил Эльвиру Набиуллину с поста главы Центробанка весной 2022 года, не отпустит и сейчас, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, глава государства доверяет решениям Набиуллиной.

На мой взгляд, вероятность, что Набиуллину снимут с должности, нулевая. Новости о ее отставке появлялись еще с начала СВО. Тогда были стоп-торги на МосБирже, курс доллар взлетел до 150 рублей, и Набиуллина якобы хотела уйти по собственному желанию. И что в тот момент было бы весьма логично, потому что резервы заморожены. Но Владимир Владимирович ее не отпустил, поэтому сейчас тем более не стоит ждать резких изменений. Даже воображать не стоит, кто бы мог ее заменить, — заявил Разуваев.

Набиуллина заявила, что ЦБ повысил ключевую ставку до 13% для сокращения инфляции и инфляционных ожиданий. Само по себе резкое движение курса валют, по ее словам, не является риском финансовой стабильности.

Набиуллина ранее рассказала о последствиях сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. По ее мнению, такое решение привело бы к ослаблению рубля. Вместе с тем она подчеркнула, что повышение ставки не дает такого эффекта, который был при открытом счете капитала.