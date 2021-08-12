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Экономист назвал настоящую причину роста цен на бензин

08:23, 12 августа 2021
Экономист назвал настоящую причину роста цен на бензин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов объяснил, почему в России растут цены на бензин. Дело в том, что акцизы на топливо в стране сильно завышены, но опускать их государство не будет, так как это ударит по доходам региональных бюджетов, приводит мнение эксперта URA.RU.

Экономист считает, что было бы ошибочным выбирать европейский путь по акцизам.

Европейцы считают, что бензин — это предмет потребления богатых, поэтому акцизы должны быть высокими. В определенной степени бензин в России переоблагается и потому избыточно дорог для огромной страны. Но эти деньги идут в региональные бюджеты, на которых «сидит» социалка — школы и большая часть медицины, дороги и сельское хозяйство, ЖКХ, — пояснил специалист.

Несмотря на это, рост цен на бензин удалось приостановить, за исключением дальневосточных регионов. Но там рост топлива обусловлен продолжающимся ремонтом НПЗ.

В этом году цены на бензин достигли исторического максимума. Правительство даже намеревалось запретить экспорт бензина, но после отказалось от такого решения.

Ранее сообщалось, что рост оптовых цен на АИ-92 на бирже исчерпал свой потенциал, резкий рост стоимости топлива маловероятен.

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