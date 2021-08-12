Экономист назвал настоящую причину роста цен на бензин

Заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов объяснил, почему в России растут цены на бензин. Дело в том, что акцизы на топливо в стране сильно завышены, но опускать их государство не будет, так как это ударит по доходам региональных бюджетов, приводит мнение эксперта URA.RU.

Экономист считает , что было бы ошибочным выбирать европейский путь по акцизам.

Европейцы считают, что бензин — это предмет потребления богатых, поэтому акцизы должны быть высокими. В определенной степени бензин в России переоблагается и потому избыточно дорог для огромной страны. Но эти деньги идут в региональные бюджеты, на которых «сидит» социалка — школы и большая часть медицины, дороги и сельское хозяйство, ЖКХ, — пояснил специалист.

Несмотря на это, рост цен на бензин удалось приостановить, за исключением дальневосточных регионов. Но там рост топлива обусловлен продолжающимся ремонтом НПЗ.

В этом году цены на бензин достигли исторического максимума. Правительство даже намеревалось запретить экспорт бензина, но после отказалось от такого решения.

Ранее сообщалось, что рост оптовых цен на АИ-92 на бирже исчерпал свой потенциал, резкий рост стоимости топлива маловероятен.