Эксперты заявили, что цена бензина на бирже больше не будет расти

Рост оптовых цен на АИ-92 на бирже исчерпал свой потенциал, резкий рост стоимости топлива маловероятен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование группы «Петромаркет».

По словам исследователей, при увеличении оптовой цены топлива нефтяники лишатся демпфирующей надбавки к возвратному акцизу на нефть. Сами же они едва ли позволят отпускным ценам на АИ-92 подняться выше уровня, обнуляющего демпфер.

Чтобы компенсировать выплату демпфера, им пришлось бы поднять отпускные цены на автобензин обеих марок примерно на 14 тысяч рублей за тонну, а дизтоплива — на 2500 рублей за тонну. Однако в этом случае их потери составили бы около 30% для НПЗ, ориентированных на выпуск автобензина, и около 20% для НПЗ, ориентированных на выпуск дизтоплива.

Ранее сообщалось, что правительство России введёт запрет на продажу бензина в случае ухудшения ситуации на рынке. Об этом заявил вице-премьер правительства России Александр Новак на встрече с нефтяниками. По его словам, также может быть введён временный запрет на продажи бензина трейдерами.