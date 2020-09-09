Экономист: Крым лишит Киев шансов на «водный шантаж»

https://static.news.ru/photo/26e3fdb6-f34d-11ea-a779-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявленные киевскими властями условия возобновления водоснабжения Крыма граничат с цинизмом и являются сигналом для жителей полуострова, считает эксперт кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар.

Накануне украинское министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий назвало условие для восстановления подачи воды в регион. Замглавы ведомства Игорь Ярёменко пояснил: Киев будет готов подавать воду, если Крым вернётся в состав Незалежной. Он подчеркнул, что исследования учёный подтвердили, что запасов питьевой воды для населения в Крыму более чем достаточно, а в её дефиците необходимо винить РФ.

Ярёменко отметил, что Москва якобы серьёзно милитаризировала полуостров, насытив его вооружением и живой силой, возводя новые военные объекты и снабжая водой в первую очередь именно «оборонку». Сильнейшую за 150 лет засуху, с которой в 2020-м столкнулся Крым, чиновник решил не вспоминать. Кроме того, он умолчал о том, что крымчане страдают из-за водной блокады, которую Украина ввела ещё в 2015 году.

Мы видим сигнал: переговоров и уступок не будет. Киев не оставляет вариантов Крыму, кроме самостоятельного преодоления водной блокады <...>Мы видим неуклюжую попытку манипулировать общественным сознанием со стороны украинского чиновника. Она не выдерживает даже элементарной критики​, — цитирует Пивовара портал «Экономика сегодня».

Он также назвал забавными заявления о милитаризации Крыма. По его словам, Черноморский флот РФ был там всегда, и российские моряки в одночасье не могли начать пить больше воды, кроме того военные объекты не потребляют жидкость в промышленных масштабах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что позиция ООН по водоснабжению Крыма похожа на ответ первоклассника, считает член Совфеда от региона Сергей Цеков. Он добавил, что власти РФ и субъекта принимают все необходимые меры для обеспечения водой населения полуострова. Политик отметил, что чиновники исправляют «издержки, которые имели место во времена Украины, когда крымчан обеспечивали некачественной водой».

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.