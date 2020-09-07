Сенатор от Крыма сравнил мнение ООН по водоснабжению с ответом школьника

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Позиция ООН по водоснабжению Крыма похожа на ответ первоклассника, считает член Совфеда РФ от региона Сергей Цеков. Он добавил, что власти РФ и субъекта принимают все необходимые меры для обеспечения водой населения полуострова. Политик отметил, что чиновники исправляют «издержки, которые имели место во времена Украины, когда крымчан обеспечивали некачественной водой».

ООН задавался вопрос о перекрытии Украиной Северо-Крымского канала и устроенной водной блокаде, однако вместо вразумительной позиции и осуждающей оценки действий киевских властей мы получили ответ первоклассника, что на территории Российской Федерации отвечает Россия, а на территории Украины — Украина. Это и так всем известно, — цитирует Цекова агентство РИА Новости.

Поэтапный режим ограничения водоснабжения введён в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крымского полуострова с 24 августа. Ранее украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России прекратила подачу воды. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды существенно сократились.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России. При этом, по её словам, в ООН не могут оценить ситуацию с питьевой водой из-за отсутствия доступа в Крым, но готовы сотрудничать с Россией, чтобы направить миссию на полуостров через Украину.