Экономист дал прогноз по курсу доллара к концу года

https://static.news.ru/photo/ae7515d2-97b0-11eb-b699-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал NEWS.ru, чего ждать от курса доллара к концу 2021 года.

По его словам, российская экономика «не настолько плоха», чтобы инфляция вышла за пределы 6%.

А это указывает на то, что рубль будет дешеветь по отношению к доллару, но вряд ли он выйдет за границы 85 рублей, — отметил эксперт.

Он добавил, что курс евро к концу года может составить 95 рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов рассказал о причинах ослабления рубля и о дальнейшем развитии ситуации. По его словам, есть две группы факторов, оказывающих влияние на текущий курс рубля.

Российская валюта значительно упала по отношению к другим валютам. Официальный курс евро на 8 апреля вырос на 2,15 рубля и составил 92,3321 рубля. Доллар подорожал на 1,3928 рубля, до 77,7730 рубля. Таким образом, бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) выросла в цене на 1,73 рубля, до 84,3246 рубля.