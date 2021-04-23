Годовой ущерб от коррупции в России составил 58 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/70d1cf20-a432-11eb-a702-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ущерб от коррупционных преступлений в России в 2020 году составил 58,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад генпрокурора Игоря Краснова.

В 2020 году размер причинённого материального ущерба от преступлений коррупционной направленности по расследованным преступлениям составил 58,4 млрд рублей. Это 11,4% от суммы ущерба, причинённого всеми видами преступлений, — заявил на заседании в Совфеде Краснов.

В 2019 году ущерб от коррупционеров оценивался в 55,1 млрд рублей, или 8,8% от общей суммы ущерба. По данным Генпрокуратуры, в 2020 году увеличилась и сумма добровольно возмещённого коррупционерами материального ущерба, она составила 4,2 млрд рублей, что на 100 млн рублей больше, чем в 2019 году.

При этом более чем в два раза увеличилась стоимость изъятого имущества, денег и ценностей обвиняемых в коррупции. В 2020 году она составила 3,9 млрд рублей, а в 2019 году — 1,5 млрд рублей.

Выросла также стоимость имущества, на которое наложен арест, — с 18,2 млрд рублей в 2019 году до 24,3 млрд рублей в 2020-м.

Ранее глава Генпрокуратуры РФ заявил, что в 2020 году общий уровень раскрываемости преступлений снизился с 54% до 52% по сравнению с 2019-м. В прошлом году нераскрытыми остались 963 тысячи криминальных деяний.

Кроме того, за первую половину 2020 года количество нераскрытых дел, возбуждённых по статьям о взяточничестве, выросло втрое. Всего за этот период было зарегистрировано 8,5 тысячи коррупционных преступлений.