Экономика КНР первой в мире вернулась к росту после пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/26bfc344-c76d-11ea-901c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Экономика Китая первой из экономик крупнейших государств мира начала расти после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По данным Национального бюро статистики КНР, на которые ссылается The Wall Street Journal, во втором квартале 2020 года ВВП Китая вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Наиболее уверенный квартальный рост показали сельское хозяйство и промышленность. Между тем сфера услуг росла более медленными темпами, а розничные продажи сократились по сравнению с первым кварталом, однако показали признаки восстановления.

Национальная экономика начала преодолевать негативный эффект эпидемии в первой половине года и показала момент восстановительного роста и постепенного оживления, — уточняет Forbes со ссылкой на данные китайского Бюро статистики.

Опрошенные изданием аналитики ожидали рост квартального ВВП КНР на 2,5%. Отмечается, что в июне китайский импорт вырос впервые в 2020 году благодаря повышению спроса на строительные материалы. Постепенная отмена ограничений в других странах также способствовала росту экспорта из Китая. Однако, несмотря на это, специалисты предполагают, что темпы роста экономики КНР будут самыми слабыми за всю историю наблюдений.

Как писал NEWS.ru, по итогам первого квартала 2020 года ВВП Китая упал на 6,8%, китайская экономика впервые с 1992 года показала снижение. Несмотря на такой небывалый удар, власти страны уверены, что смогут преодолеть возникшие сложности. Об этом заявил директор общего экономического отдела Государственного комитета по реформам и развитию КНР Янь Пэнчэн. По его мнению, пандемия коронавируса стала беспрецедентным испытанием для экономики Китая. Правительству пришлось заплатить определённую цену. Жизнь и здоровье людей не имеют цены, поэтому краткосрочные экономические трудности — оправданная плата, считает Пэнчэн. Чиновник убеждён, что, опираясь на свой огромный внутренний рынок, страна сможет преодолеть возникшие временные трудности.

Ранее Международный торговый центр подсчитал, что мировая экономика потеряла по меньшей мере $126 млрд в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Это следует из доклада организации. Его составители пришли к выводу, что хуже всего на состоянии мировой экономики сказались остановки производства в Китае, Европейском союзе и США. В совокупности на эти страны приходится 63% мирового импорта и 64% экспорта производственно-сбытовых цепочек.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия принимала верные решения по борьбе с коронавирусом, несмотря на проблемы и срывы. При этом глубина вызванного COVID-19 кризиса оказалась очень серьёзной и ощутимой для людей. Глава государства уверен, что главная задача экономической политики страны — восстановление уровня занятости населения, она должна быть выполнена в 2021 году. При этом, по его данным, потребительский спрос в настоящий момент превышает уровень февраля и растёт на 3,8%.