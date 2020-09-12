Джабаров: от мнения Дании по «Северному потоку — 2» мало что зависит

https://static.news.ru/photo/5ba0e302-f50f-11ea-8440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Заявление премьера Дании Метте Фредериксен о необходимости начать новую дискуссию о будущем газопровода «Северный поток — 2» является попыткой показать наличие некой европейской солидарности по реализации проекта. Такого мнения придерживается первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Это попытка показать, что есть некая европейская солидарность с теми странами, которые выступали против «Северного потока — 2». Дания долго не согласовывала маршрут, который проходил через её территориальные воды. Думаю, от её выступления мало что зависит, — рассказал RT сенатор.

По его словам, судьба газопровода преимущественно зависит от позиции Германии как наиболее заинтересованной стороны. На немцев и других участников проекта, добавил он, давят американцы, чтобы путём недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен поддержала начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток — 2». Разговоры о прекращении реализации проекта начались в ФРГ после госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального.

Дания последней из стран, через чью акваторию должен проходить газопровод, дала разрешение на строительство «Северного потока — 2». Это решение приветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет.

Разговоры о прекращении реализации «Северного потока — 2» начались в Германии после госпитализации оппозиционера Алексея Навального — остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90» / «Зелёные». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же просил кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступила против.

А глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии рассматривают полную заморозку проекта «Северный поток — 2» как реакцию на «отравление» Алексея Навального. По его словам, окончательное решение по проекту будет зависеть от позиции России. Он отметил, что нельзя оставить этот инцидент без внимания. Иногда, как считает Маас, следует принять меры, «тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.

Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.