Драги заявил о планах ЕС ввести потолок цен за российские энергоресурсы

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Евросоюз поддерживает планы Рима о введении потолка цен на российские энергоресурсы, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Он отметил, что такое решение позволит сократить ежедневное финансирование странами ЕС России. Драги подчеркнул, что инициатива к установке потолка цен на природный газ вызвана нежеланием быть в зависимости от российских энергоресурсов.

Предложение Италии о потолке цен на российский газ пользуется всё большей поддержкой и будет обсуждаться на следующем заседании Европейского совета на основе общего документа, подготовленного Еврокомиссией. Европа закупает более половины газа, экспортируемого Россией, — заявил премьер-министр Италии.

По его словам, экономическая зависимость ни в коем случае не должна стать политической, и поэтому Европа намерена диверсифицировать источники энергии и наладить сотрудничество с новыми поставщиками.

Ранее министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо заявил, что Италия не может платить России за поставки газа в рублях, поскольку это будет нарушением санкций, введённых Евросоюзом. По его словам, с технической точки зрения Россия ввела эмбарго против себя самой.

Ранее научный директор Института мировой экономики в Киле Стефан Кутс заявил, что если Евросоюз прекратит импортировать российские энергоносители, его экономику, ещё не восстановившуюся после пандемии, ждут тяжёлые времена. В частности, Германию ждёт резкая рецессия. Без ресурсов из РФ экономика страны за 2022 и 2023 годы потеряет около €220 млрд — более 6,5% годового объёма производства, считает он.