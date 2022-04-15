Евросоюзу предрекли рекордную рецессию без российских энергоресурсов

Если Евросоюз прекратит импортировать российские энергоносители, его экономику, ещё не восстановившуюся после пандемии, ждут тяжёлые времена. В частности, Германию ждёт резкая рецессия. Без ресурсов из РФ экономика страны за 2022 и 2023 годы потеряет около €220 млрд — более 6,5% годового объёма производства, приводит телеканал CNBC слова научного директора Института мировой экономики в Киле Стефана Кутса.

Подобные изменения даже без бойкота ускорятся в отраслях, интенсивно потребляющих газ, поскольку надо будет быстро преодолеть зависимость от российских поставок, которые до настоящего времени доступны по выгодным ценам, — сказал Кутс.

Учёный отметил, что в этом году национальный ВВП Германии вырастет на 2,7%, а это существенно меньше прогнозных значений в 4,8%. При этом предполагается, что конфликт на Украине завершится, а поставки российского газа продолжатся. В противном случае всё будет ещё хуже.

Ранее стало известно, что жители Германии запасаются дровами из-за роста цен на газ. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Европа сама создала турбулентность на рынке энергоресурсов санкциями в отношении России. По его словам, пока политики ищут альтернативы, европейцы вынуждены прибегать к наиболее несовременным источникам энергии.