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Европа

Евросоюзу предрекли рекордную рецессию без российских энергоресурсов

CNBC: Европу без российского газа ждёт рекордная за послевоенный период рецессия
16:48, 15 апреля 2022
Евросоюзу предрекли рекордную рецессию без российских энергоресурсов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Если Евросоюз прекратит импортировать российские энергоносители, его экономику, ещё не восстановившуюся после пандемии, ждут тяжёлые времена. В частности, Германию ждёт резкая рецессия. Без ресурсов из РФ экономика страны за 2022 и 2023 годы потеряет около €220 млрд — более 6,5% годового объёма производства, приводит телеканал CNBC слова научного директора Института мировой экономики в Киле Стефана Кутса.

Подобные изменения даже без бойкота ускорятся в отраслях, интенсивно потребляющих газ, поскольку надо будет быстро преодолеть зависимость от российских поставок, которые до настоящего времени доступны по выгодным ценам, сказал Кутс.

Учёный отметил, что в этом году национальный ВВП Германии вырастет на 2,7%, а это существенно меньше прогнозных значений в 4,8%. При этом предполагается, что конфликт на Украине завершится, а поставки российского газа продолжатся. В противном случае всё будет ещё хуже.

Ранее стало известно, что жители Германии запасаются дровами из-за роста цен на газ. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Европа сама создала турбулентность на рынке энергоресурсов санкциями в отношении России. По его словам, пока политики ищут альтернативы, европейцы вынуждены прибегать к наиболее несовременным источникам энергии.

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