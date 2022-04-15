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Экономика

Новак: жители Германии запасаются дровами из-за роста цен на газ

15:20, 15 апреля 2022
Новак: жители Германии запасаются дровами из-за роста цен на газ Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Европа сама создала турбулентность на рынке энергоресурсов санкциями в отношении России. Пока политики ищут альтернативы, европейцы вынуждены прибегать к наиболее несовременным источникам энергии, написал вице-премьер России Александр Новак в своей статье, опубликованной изданием «Энергетическая политика».

Например, жители Германии на фоне стремительного роста цен на природный газ начали массово запасаться дровами, — отметил он.

Новак добавил, что западные страны попытались снизить зависимость от российского газа с помощью угля. Однако и на него цена выросла. Кроме того, его использование привело к увеличению глобального выброса углекислого газа в 2021 году на 6%.

Вице-премьер также указал на то, что ряд европейских политиков рассматривает возможность полного отказа от российского газа в пользу СПГ из США. По его словам, у Европы нет достаточной инфраструктуры для приёма такого топлива, поэтому быстро замещение невозможно. Кроме того, американский сжиженный газ значительно дороже трубопроводного из России.

Ранее сообщалось, что министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек призвал соотечественников экономить электроэнергию на фоне планов властей по сокращению зависимости от импорта угля, нефти и газа из России. По его мнению, каждое домохозяйство в стране может сократить энергопотребление на 10%.

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