Дожили. Подсолнечное масло резко вырастет в цене

Рынок подсолнечника на грани ценового взрыва. В этом году Россия соберёт около 12 млн тонн маслосемян, что на целых 23% ниже прошлого года. Основная причина — неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге России. Падение сбора повлечёт за собой быстрый рост цен, следует из отчёта центра, специализирующегося на анализе аграрных рынков «СовЭкон» (есть в распоряжении NEWS.ru). Стоит напомнить, что подсолнечное масло входит в продовольственную часть потребительской корзины россиян.

В этом году южным регионам России с погодой явно не повезло. Засушливое весеннее время сменилось сухим летом, которое нанесло значительный урон подсолнечнику. Состояние посевов в регионе, по оценке аграрных аналитиков, — наихудшее как минимум за последние десять лет. От неблагоприятной погоды пострадали посевы даже на юге Центрального Черноземья. По данным на начало сентября, в РФ обмолотили 0,6 млн га подсолнечника при урожайности в 1,6 т на га, а это на 28% ниже результатов 2019 года.

В настоящее время специалисты по аграрному рынку ожидают существенного падения сборов в ЮФО и СКФО, где урожай оценивается в 3,3 млн т, что на треть ниже прошлого года. Снижение производства возможно и в Центре, и в Поволжье. Урожай в 11,8 млн т окажется самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 млн т (кстати, последний прогноз МСХ США — 14 млн т).

На фоне резкого ухудшения видов на новый урожай подсолнечника в России и на Украине, также сильно пострадавшей от засухи, аналитики не ожидают заметного сезонного снижения внутренних цен. В ближайшее время котировки в РФ на подсолнечник, с высокой степенью вероятности, могут начать расти агрессивными темпами. По итогам прошлой недели, средняя цена на отечественном рынке на подсолнечник составила 22 575 рублей за тонну (без учёта НДС), сказано в выводах мониторинга «СовЭкона». Эксперты аналитического центра предупреждают о 20-процентном и более росте цен на продукцию в течение ближайших месяцев.

Подсолнечное масло подорожает. Оно, собственно, уже начало дорожать и очень активно. Если говорить про оптовые цены, они за последние несколько месяцев выросли более чем на 20%. Просто пока это не заметно в рознице. Ажиотажного спроса не будет, я думаю. И дефицита не будет. Сокращение производства по доходам производителей естественно ударит. Напомню, в прошлом сезоне — у них считается по сезонам, а не по календарным годам — их лишили части доходов, ограничив вывоз подсолнечника, в следствие этого, я думаю, и настал неурожай. Андрей Сизов директор центра «СовЭкон» директор центра «СовЭкон»

По словам Сизова, «основной фактор — плохая погода, второй фактор — сокращение посевных площадей, а фактор номер три — на фоне большего вмешательства государства в рынок и введения тех или иных ограничений в подсолнечник вкладывались меньше».

У нас на первом месте обеспеченность страны по зерновым культурам, и мы экспортируем довольно много зерна и даже бобовых культур. А на втором месте у нас стоит как раз-таки масло подсолнечника, которое мы тоже экспортируем в огромных объёмах. Так что это совершенно не грозит нам. Мы имеем колоссальный потенциал по этой части. И совершенно нечего опасаться этого момента. Не стоит ожидать и ажиотажного спроса. Юрий Лачуга академик РАСХН академик РАСХН

Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Россия будет подстраховываться уже имеющимися запасами, объясняет председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Сенатор рассчитывает, что на рынке «каких-то больших потрясений не будет».

Мы признаём, что погодные условия нам не дали возможности иметь урожай, но надо сейчас посмотреть возможность закупать подсолнечник. Может быть мы сейчас воспользуемся этой интервенцией. Министерство сельского хозяйства естественно в курсе ситуации, есть рабочая группа под руководством Дмитрия Патрушева, которая мониторит эту ситуацию. Наша основная задача сдержать цены, чтобы не было большого роста. Алексей Майоров председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

По мнению врио директора Всероссийского НИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта Вячеслава Лукомца, рядовым россиянам в силу сложившихся обстоятельств «запасаться впрок маслом не надо, потому что мы экспортёры масла». Немного меньше пойдёт на экспорт, но Россия себя обеспечивает полностью, поэтому никаких проблем не стоит ожидать, успокаивает Лукомец.

Что касается цен, мы на это влиять не можем. Это мировые тренды. Поэтому в какую сторону они пойдут, мы точно знать не можем. Но то, что масло будет в полном объёме, которое нужно населению, — это 100%. Ажиотажного спроса не должно быть. Его нельзя допустить, и тем более нельзя допустить спекуляций маслом. Дело в том, что если будет происходить снижение урожайности на 5-6%, то это можно будет компенсировать ценами на мировом рынке (объём падает — цена возрастает), поэтому объёмы получаемых средств не должны уменьшиться. Вячеслав Лукомец врио директора Всероссийского НИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта врио директора Всероссийского НИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта

А пока, предлагает Лукомец, стоит дождаться полной уборки урожая в октябре-ноябре.