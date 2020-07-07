Достижения по борьбе с бедностью оказались под угрозой из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/b0545038-c115-11ea-9c6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса поставила в России под угрозу все достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы.

Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения, — цитирует его ТАСС.

Мишустин добавил, что сфера труда из-за пандемии испытывает серьёзные негативные последствия. По его мнению, необходим адекватный ответ на этот вызов. Политик отметил, что он позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, за время действия ограничений в России сократили 680 тысяч сотрудников. Всего «на пике» работать не могли 15 млн человек. С 1 апреля примерно 2 млн человек встали на учёт в службу занятости как безработные.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости), на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.

Как писал NEWS.ru, со снижением заработной платы ради трудоустройства готовы смириться 49% россиян.