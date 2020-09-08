Доллару предрекают стоимость в 78 рублей из-за геополитики

https://static.news.ru/photo/f2034da4-f1ee-11ea-a56f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основное давление на курс российского рубля оказывают риски введения новых пакетов санкций, способные в моменте подтолкнуть его к отметкам 78 рублей и 92 рублей за доллар и евро соответственно (за единицу). Пока подобные риски будут сохраняться, национальная валюта не сможет вернуться к постепенному восстановлению.

Валюта РФ с начала недели продолжила слабеть на финансовых рынках. 8 сентября доллар к рублю, по данным на 16:20 мск, вырос на 0,89% — до 76,45 руб., евро — на 0,75%, до 90,17 руб. Аналитики считают, что основными факторами для дальнейшего падения валюты РФ в этот день стали угроза санкций со стороны западных стран из-за ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и митингами в Белоруссии. Больше всего участники рынка боятся новых ограничений по покупке иностранными инвесторами российского долга и приостановки строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет ТАСС со ссылками на профильных аналитиков.

Эксперты прогнозируют, что рубль не начнёт отыгрывать позиции, пока политика введения санкций против РФ не уйдёт в прошлое. В ином случае курс может упасть до 78 рублей за доллар и 92 рублей за евро. Одновременно с этим, без геополитического риска, учитывая текущую экономическую ситуацию российская валюта может стоить около 70 рублей за доллар и 78 руб. за евро.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аналитики международного рейтингового агентства Fitch скорректировали прогноз по падению ВВП России по итогам 2020 года. Согласно новой оценке, показатель снизится на 4,9%. Ожидалось, что ВВП РФ сократится на 5,8%.

В Fitch отмечают, что потребительский спрос в России восстанавливается, усилились фискальные меры поддержки, также позитивную динамику демонстрируют нефтяные котировки. Аналитики считают, что чистый объём торговли энергоресурсами внесёт положительный вклад в рост российской экономики в 2020 году, поскольку последовавшее за сделкой ОПЕК+ и сокращением добычи нефти падение экспорта компенсируется сокращением импорта.