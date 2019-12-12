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Глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что страна хорошо подготовлена к переговорам по газу, накопив достаточно топлива в хранилищах, а также подготовив инфраструктуру для его прокачки.

Украина действительно хорошо подготовилась к этим переговорам и имеет на них сильную позицию, — написал Коболев в Facebook. По его словам, власти привлекли необходимое финансирование, чтобы иметь возможность покупать газ,...