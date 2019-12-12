Значение индекса РТС в ходе торгов в четверг, 12 декабря, впервые за шесть лет превысило 1491 пункт.
В предыдущий раз значение индекса поднималось до 1495,6 пункта — 31 октября 2013 года.
Значение индекса рубля 12 декабря на МосБирже поднималось до 2994,49 пункта — выше уровня закрытия предыдущих торгов на 1,35%.
Как ранее писал NEWS.ru, внебиржевые операции с рублём за пределами РФ выросли за три года на 84% и обогнали торговлю рублём на территории страны в два раза.
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