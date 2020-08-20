Доллар на открытии торгов МосБиржи вырос до 73,86 рубля

Курс американского доллара на открытии торгов МосБиржи вырос до отметки в 73,86 рубля — на 0,1%. Евро также вырос до 87,65 рубля — на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск.
На 10:05 мск доллар достиг отметки в 73,88 рубля, прибавив 0,12%. Евро вырос до 87,7 рубля — на 0,15%.
Российский рынок акций открылся ростом индексов: на 10:00 мск индекс МосБиржи достиг отметки 3013,4 пункта. Индекс РТС вырос до 1286,6 пункта. На 10:06 мск индекс МосБиржи рос до 3023,44 пункта, РТС — до 1290,23 пункта.
Как ранее писал NEWS.ru, курс доллара 20 августа в ходе торгов на МосБирже вырос на 1% по отношению к рублю. Американская валюта в моменте поднималась до отметки в 74,05 рубля.
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