Доллар на открытии торгов МосБиржи вырос до 73,86 рубля

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Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что Тбилиси заинтересован в восстановлении авиасообщения с Москвой. Он напомнил, что рейсы прекратились по инициативе российской стороны.

Мы были и остаемся заинтересованными в восстановлении регулярного сообщения. Если с российской стороны будет желание восстановить полёты, мы готовы поставить этот вопрос на повестку дня, однако всё, конечно же, зависит...