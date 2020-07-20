Доллар и евро упали по отношению к рублю

https://static.news.ru/photo/99ebcf74-cabb-11ea-b97c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Московской Биржи сообщили о том, что доллар и евро начали умеренно дешеветь. Рост рубля они связывают с пиком налоговых выплат июля на фоне развернувшейся вверх нефти.

По состоянию на вечер 20 июля курс доллара 71,45 рубля — это на 42,75 копейки ниже, чем днём ранее, а евро 81,77 рубля — валюта подешевела на 43,5 копейки.

Аналитики из международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings обозначили долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на отметке «ВВВ». Это нижняя ступень инвестиционного уровня. Такой прогноз они считают стабильным.

Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к сокращению российской экономики на 4,8% в 2020 году, — цитирует экспертов «Интерфакс».

Однако, по их словам, ситуация может изменяться в зависимости от развития пандемии в стране.

Как сообщал NEWS.ru, политолог Сергей Михеев заявил о вероятной войне элит, которая распространяет слухи о возможной деноминации в России.