Турция возьмёт за горло Европу: энергетик о новом газопроводе Анкары

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с NEWS.ru назвал малореализуемым проект Израиля и Турции о совместном газопроводе. Он напомнил, что эта тема обсуждалась несколько лет, но в итоге никаких контрактов не было подписано из-за высокой цены. По мнению энергетика, наиболее простым реализуемым вариантом может считаться транзит газа из Израиля в Египет, где через терминалы по сжижению топлива он будет продаваться на экспорт.
Вариант с Турцией один из самых малореализуемых в том плане, как это всё будет влиять на ситуацию в регионе. Сейчас через Турцию идут российский и азербайджанский газ. Плюс ещё Турция покупает в Иране газ для своих нужд. И получается, если ещё израильский газ запустить через Турцию, то Турция будет держать за горло Европу. Я не думаю, что Европа будет дико в восторге, потому что изначально, когда нашли запасы в Израиле, это же было самое простое, тогда ещё не было войны с Сирией, по суше до Турции недалеко, а дальше всё — уже Европа. Но поскольку там начались проблемы и стало понятно, что Турция слишком много на себя взяла транзитных функций, решили, что это неправильный вариант, — считает Правосудов.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Израиль и Турция приступили к обсуждению совместного строительства газопровода, который станет альтернативой российским энергопоставкам. Предполагается, что он пройдёт из Турции к крупнейшему морскому месторождению природного газа Израиля Левиафан. Газ будет поступать в Турцию и далее к южноевропейским соседям, стремящимся диверсифицировать свою деятельность за пределами России.