Турция возьмёт за горло Европу: энергетик о новом газопроводе Анкары

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Москва просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия заинтересована в продаже своего газа за рубеж и намерена оставаться надёжным поставщиком, однако не станет поставлять газ бесплатно.

Компании должны понимать, что за их валюту — за евро, за доллары — можно купить рубли и рублями оплатить газ. То есть де-факто ничего не меняется практически, — сказал Песков....