Reuters: Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода в Европу

Израиль и Турция приступили к обсуждению совместного строительства газопровода из источника Левиафан, который станет альтернативой российским энергопоставкам, пишет Reuters. Ответственные лица государств отмечают, что для реализации совместного проекта по поставкам израильского газа в Европу потребуется немало усилий и «сложных манёвров».

Идея, впервые озвученная несколько лет назад, состоит в том, чтобы построить подводный трубопровод из Турции к крупнейшему морскому месторождению природного газа Израиля Левиафан. Газ будет поступать в Турцию и далее к южноевропейским соседям, стремящимся диверсифицировать поставки из России, — сообщили в издании.

В агентстве сослались на высокопоставленного турецкого чиновника, который заявил, что переговоры продолжаются с тех пор, как президент Израиля Исаак Герцог посетил Анкару в начале марта 2022 года. В источнике уточнили, что в ближайшие месяцы могут последовать «конкретные решения» по предлагаемому маршруту и участвующим структурам.

Тем не менее представители нефтегазовой отрасли не разделяют энтузиазма политиков и опасаются проблем, вызванных геополитикой и ограничениями на добычу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ещё 4 февраля заявил о возможности сотрудничества с Израилем касаемо транзита голубого топлива в Европу. В ходе назначенных на март переговоров главы государств собирались обсудить детали проекта.