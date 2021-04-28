Дерипаска предложил выход в случае отключения России от SWIFT

https://static.news.ru/photo/f973870e-a8d0-11eb-9828-96000091f725_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что только оперативный ввод в оборот цифрового рубля сможет спасти экспорто-импортные расчёты России в случае отключения от платёжной системы SWIFT. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Европарламент внёс в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT. Ещё одно напоминание, и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам, — о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля, — написал Дерипаска.

Он подчеркнул, что особенно быстро это нужно сделать для обеспечения экспорто-импортных расчётов.

SWIFT — международная межбанковская система совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций мира. Вероятное отключение России от неё считается одной из наиболее жёстких санкций Запада.

Ранее Европарламент внёс пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции. Депутаты также предложили «в случае продолжения агрессии на Украине» отказаться от российских поставок нефти и газа.

В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в РФ создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка. Она работает с конца 2014 года. По последним данным, к российскому аналогу подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии. Ранее Лавров подтвердил, что СПФС можно считать действующим зачатком альтернативы SWIFT.