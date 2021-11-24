Депутаты Госдумы утвердили закон о федеральном бюджете до 2024 года

Российские парламентарии приняли закон о федеральном бюджете РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Главный финансовый документ подготовлен как профицитный. Значительная доля расходов в нём будет направлена на социальную сферу, сообшил ТАСС.

Согласно документу, доходы бюджета страны в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Для расходования запланированы средства в сумме 23,694 трлн рублей в наступающеим году. В 2023 году она составит 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей. Как говорится в законе, в следующие два года бюджет должен быть профицитным.

На реализацию нацпроектов в 2022 году заложено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

Счётная палата РФ пришла к выводу, что в 2022 году расходы бюджета страны по сравнению с допандемийным временем, увеличиваются на 5,479 трлн рублей (или на 30,1%).

Увеличение в 2022 году нефтегазовых доходов по сравнению с 2021 годом произойдет с 6,8% до 7,2% ВВП, в 2023 году ожидается их снижение до 6,5%, в 2024 году — до 5,7%. Такая динамика связана с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть марки Urals и на голубое топливо.

Таким образом ожидается поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в 2022 году в объёме 9,542 трлн рублей. В 2023 и 2024 годах прогнозируемый объём нефтегазовых доходов составит 9,194 трлн рублей и 8,564 трлн рублей.

Кроме того, 2023 и 2024 года будут отмечены увеличением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). К концу трёхлетнего периода ожидается увеличение средств ФНБ до 23,267 трлн рублей.

Расходы бюджета на реализацию 47 госпрограмм в открытой части составят на 2022 год 15,563 трлн рублей, на 2023 год — 16,242 трлн рублей, на 2024 год — 16,569 трлн рублей. Наибольший объём трат будет направлен на социальную политику.

Кабинетом министров были представлены поправки ко второму чтению федерального бюджета, они касаются в том числе обеспечения финансами предложения президента России о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ожидается, что эти показатели в стране вырастут выше прогнозируемой инфляции.

Новый федеральный бюджет был принят 337 голосами. Против проголосовало 79 народных избранников, один воздержался. Поддержку документу оказали фракции: Единая Россия, ЛДПР и Новые люди.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству принять все необходимые меры для увеличения зарплат бюджетникам, выделив дополнительные средства, а также помочь регионам обеспечить достойный уровень оплат труда.