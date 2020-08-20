Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об отмене транспортного налога

https://static.news.ru/photo/bb5372d8-e2cc-11ea-99ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы РФ рассмотрят законопроект об отмене транспортного налога. Инициатором внесения на рассмотрение указанной правовой нормы стал парламентарий Андрей Барышев, член партии «Единая Россия».

Как напомнил автор проекта, ранее президент России Владимир Путин и представители общественности говорили о необходимости отмены транспортного налога. В качестве альтернативы предлагалось ввести возмещение выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо.

Барышев подчеркнул, что данный шаг, о котором говорил глава государства, приведёт к тому, что бремя покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры, будет распределяться более справедливо.

По словам автора правовой нормы, сложившаяся в 2020 году эпидемиологическая обстановка привела к тому, что часть населения России использует личный транспорт значительно реже.

В сопроводительном материале к закону говорится, что отмена транспортного налога является конструктивной мерой с учётом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо.

Отмена налога призвана более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств, — цитирует фрагмент пояснительной записки ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы Алексей Канаев и Николай Валуев предложили отменить налог на доход от сдачи вторсырья — стекла, металла и пластика. Законопроект поддержали в Минприроды, до конца года его планируют внести на рассмотрение Госдумы.