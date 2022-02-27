Депутат описал алгоритм по решению экономических проблем России

Единственным алгоритмом по решению экономических проблем России является переход к развитию собственной экономики, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. При этом в беседе с Lenta.ru он напомнил, что экономика нужна не для «финансирования причуд олигархов».

Единственным алгоритмом решения текущих проблем является переход к развитию экономики. Если в России вспомнят, что экономика — это, вообще-то, не для финансирования причуд олигархов, а для обеспечения благосостояния народа, все будет хорошо, — заверил Делягин.

Вместе с этим он раскритиковал решение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о повышении ключевой ставки.

Ранее Центробанк России заявил о повышении ключевой ставки до 20%. Как сообщается на сайте регулятора, повышение ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это поддержит финансовую и ценовую стабильность, а также защитит сбережения граждан от обесценения. Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России примет исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

В свою очередь аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил, что через какое-то время после нынешнего шока российский рубль ждёт некоторое укрепление, в том числе благодаря мерам, принятым Центробанком. Однако в среднесрочной перспективе от 10 до 30 лет ситуация может измениться в худшую сторону, и российская экономика окажется в положении, схожем с Ираном.