Депутат Госдумы назвал минимальную зарплату для нормальной жизни в России

Россияне не должны зарабатывать меньше 100 тысяч рублей в месяц, учитывая, что «всё платно — образование, здравоохранение и т. д.», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) от КПРФ Николай Арефьев. Так он прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина поднять в 2022 году прожиточный минимум до 12 654 рублей (увеличение на 1000 рублей), а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 13 890 рублей в месяц.

Средний доход в РФ должен составлять около 62 тысяч рублей в месяц, чтобы граждане «хоть как-то расплачивались с долгами», а прожиточный минимум необходимо увеличить до 27 тысяч рублей, считает первый зампредседателя парламентского комитета по экономической политике Арефьев.

Меньше 100 тысяч рублей в месяц люди получать не должны. Это с учётом того, что они должны в санатории ездить, в дома отдыха, хотя бы минимально поправить здоровье, отдохнуть, как было в СССР. Я не говорю про заграницу, про Майами, Канарские острова. При 100 тысячах, при платном образовании, здравоохранении, при всём платном, человек живёт, а не выживает. Меньше не должно быть. А если выживает — то, ну да, конечно, ему 13 тысяч, и пусть выживает как хочет, — отметил Арефьев.

Депутат добавил, что доход 49% россиян ниже 19 тысяч рублей в месяц, на которые «прожить невозможно». При этом граждане РФ накопили долговых обязательств на 24 трлн рублей. По словам Арефьева, большинство граждан страны зарабатывает около 10 тысяч рублей в месяц. Спикер также предложил включить плату за капремонт в прожиточные минимум.

Наш прожиточный минимум примерно в 2,5 раза меньше, чем в Британии. Там что, люди другие? Они едят вдвое больше? В нашем прожиточном минимуме не учитывают ни ЖКХ, ни обучение в школе, ни лечение. Почему плату за капремонт в прожиточный минимум не включили? В Москве я плачу 1,5 тысячи, а в регионах 600–800 рублей месяц [плата за капремонт]. При такой мизерной зарплате это тоже ощутимая надбавка. <...> Людей поборами, налогами облагаете, штрафами. Это всё надо из чего-то платить, — заявил Арефьев.

По мнению парламентария, в РФ ниже прожиточного минимума живут около 20 млн человек, но этот показатель и МРОТ решили увеличить не ради граждан, а для отчётности.

Сейчас они поднимают эту планку. Вы думаете, это для того, чтобы улучшить жизнь людей? Для того, чтобы стало не 19,5 млн [живущих ниже прожиточного минимума], а 17 млн, допустим, или 16 млн, чтобы доложить — ребята, мы сократили бедность в два раза, это для 2024 года (к выборам президента РФ. — NEWS.ru), — подытожил Арефьев.

Увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 8,6% глава государства предложил 18 ноября на совещании по социальным вопросам. Нововведение должно коснуться 16 миллионов россиян. Из бюджета на эти цели направят дополнительно 30 млрд рублей.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что от индексации прожиточного минимума зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам. Кроме того, из-за повышения МРОТ увеличатся заработные платы 3 млн работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. В настоящее время размер МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц.